بعد وقوع زلزالين في اليابان.. تسونامي يضرب السواحل (فيديو)

ذكرت وسائل إعلام يابانية، أن “زلزالين ضربا غرب اليابان اليوم الخميس، مما أدى إلى إصدار تحذيرات من حدوث تسونامي في جزيرتي كيوشو وشيكوكو”.

وأفادت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية، “بأن زلزالا بقوة 6.9 درجة ضرب جنوب غرب اليابان، مما أدى إلى إصدار تحذيرات من حدوث تسونامي”.

وقالت: “إن زلزالا آخر ضرب المنطقة نفسها وبلغت قوته 7.1 درجة، وأصدرت السلطات تحذيرات من حدوث تسونامي بارتفاع متر واحد على ساحل المحيط الهادئ في جزيرتي كيوشو وشيكوكو الغربيتين، وذكرت أن منطقة ميازاكي في كيوشو شوهدت بالفعل أمواج بارتفاع 20 سنتيمترا”.

وأفادت وسائل إعلامية بأن “تسونامي ضرب مقاطعة ميازاكي جنوب غربي اليابان بعد الزلزالين”.

هذا وتعرضت البلاد في مارس 2011 لإحدى أسوأ الكوارث في العصر الحديث، إذ ضرب زلزال بقوة تسع درجات قرب سواحلها الشمالية الشرقية، نتجت منه موجات مد “تسونامي”، وأودى بـ18 ألفا و500 شخص بين قتيل ومفقود، وأدت هذه الكارثة أيضا إلى حادث فوكوشيما النووي، وكان 30 قتيلا على الأقل، قضوا إثر زلزال ضرب البلاد في يناير الماضي.