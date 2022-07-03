بعد يومين ساخنين في عموم ليبيا.. «غوتيريش» يدعو إلى تجنب العنف

دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيرش المتظاهرين في ليبيا إلى تجنب أعمال العنف، وأنّه على قوات الأمن ممارسة أعلى درجات ضبط النفس.

غوتيرش وفي بيان له حول المظاهرات التي شهدتها البلاد، شدّد على جميع الجهات الفاعلة الامتناع عن أي أعمال من شأنها تقويض الاستقرار التكاتف للتغلب على المأزق السياسي المستمر.

وحثّ غوتيريش جميع الأطراف المحلية على الوقوف جنباً إلى جنب لتجاوز الانسداد المستمر على الصعيد السياسي، الأمر الذي يزيد من تفاقم الانقسام ويؤثر سلباً على اقتصاد البلاد.

وأكّد غوتيريش على جهوزية الأمم المتحدة، لتقديم الوساطة بين الأطراف لرسم طريق للخروج من المأزق السياسي عبر انتخابات مبنية على أساس دستوري ثابت.

وتابع غوتيريش، أنّه يجب البناء على الاجتماعات الأخيرة في القاهرة وجنيف والتي حققت تقدما كبيرا، وأنّ الخروج من الازمة يتم عبر تنظيم انتخابات على إطار دستوري متين في أقرب فرصة ممكنة.