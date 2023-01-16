بعد يومين من الاجتماعات المتتالية.. «باتيلي» يكشف تفاصيل اجتماع سرت

قال المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي إنّ اجتماع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بحث مع المراقبين الدوليين والمحليين إمكانية استكمال أعمالهم من مدينة سرت.

باتيلي وخلال مؤتمر صحفي في أعقاب اجتماع اللجنة بمدينة سرت دعا المجتمع الدولي لدعم أعمال اللجنة العسكرية للتنفيذ الكامل لعمليات وقف إطلاق النار.

وطالب باتيلي الحكومة بأن تضع في أولوياتها لجنة 5+5 لأهمية المسألة والاحتياج العاجل لها، قائلا: «من مناقشة قضايا دول الجوار والمرتزقة، وقررنا التحرك قدمًا في هذا الملف».

وتابع باتيلي أنّ اللجنة ناقشت مسائل دول الجوار والمرتزقة والقوات الأجنبية وتم اتخاذ قرارات هامة في هذا الشأن، معتبرا أنّ ما تقوم به لجنة 5+5 هو عمل بطولي ونتوقع التزام مشابها من الأطراف السياسية لإخراج ليبيا من الأزمة.

وأضاف باتيلي أنّليبيا دولة غنية بالموارد التي يجب استخدامها لدعم جميع المكونات المجتمعية، وأنّ الأزمة الليبية ستنتهي إذا تمتع السياسيون بالعزم والالتزام.