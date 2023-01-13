بعد يوم من زيارته.. الخارجية الأمريكية ترفض التعليق على زيارة رئيس مخابراتها إلى ليبيا

قال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس إنّ واشنطن تواصل العمل مع القادة الليبيين والشركاء الدوليين للمضي قدمًا في ليبيا، لتحديد إطار زمني للانتخابات في أسرع وقت ممكن.

برايس وخلال مؤتمر صحفي ذكر أنّ بلاد تؤيد بقوة الممثل الخاص للأمين العام، ودعوته إلى توافق وطني في ليبيا حول وضع جدول زمني واضح للانتخابات.

وأعرب برايس عن اعتقاده أنّه لا توجد طريقة أخرى لتأمين الاستقرار والسلام في ليبيا على المدى الطويل غير الانتخابات، وأنّهم يتشاركون مع جميع الليبيين الرغبة في رؤية قادتهم يتخذون التدابير اللازمة في أسرع وقت ممكن لبدء العملية الانتخابية.

واختتم المتحدث باسم الخارجية الأمريكية بأنّه لن يعلق على سفر مدير المخابرات الأمريكية إلى ليبيا، وأنّ الوكالة هي المعنية بالإجابة عن تفاصيل الرحلة إلى هناك.