بعد يوم من زيارته المفاجئة.. ماذا قال مدير مخابرات أمريكا لـ «الدبيبة» و«حفتر»؟

أكد مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية وليام بيرنز على ضرورة تطوير التعاون الاقتصادي والأمني بين البلدين، مشيدا بحالة الاستقرار والنمو التي تشهدها ليبيا.

جاء ذلك ذلك خلال زيارة مفاجئة تعد الأولى من نوعها للعاصمة طرابلس منذ تولي الرئيس الأمريكي جو بايدن الرئاسة، والتقى خلالها رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة.

وذكرت صحيفة المونيتور أنّ بيرنز شدّد على ملفات مكافحة الإرهاب والنفط والغاز والعلاقات مع روسيا ومجموعة المرتزقة الخاصة فاغنر، مضيفة أنّه قد التقى خليفة حفتر إلى جانب كبار المسؤولين السياسيين والأمنيين والعسكريين.

وتأتي الزيارة بعد أسابيع فقط من تسليم حكومة الدبيبة أبوعجيلة مسعود للولايات المتحدة الأمريكية التي قالت إنه مشتبه في ضلوعه في تفجير طائرة لوكربي عام 1988.