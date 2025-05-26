بعد 10 سنوات من إغلاقها.. تونس تعيد فتح قنصليتها في بنغازي

أعلنت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، استئناف نشاط القنصلية العامة للجمهورية التونسية في مدينة بنغازي الليبية، في خطوة تهدف إلى تعزيز تواصل الدولة مع مواطنيها بالخارج وتقريب الخدمات الإدارية والقنصلية من الجالية التونسية المقيمة بشرق ليبيا.

وأفادت الوزارة، في بلاغ رسمي، أن البعثة التونسية ببنغازي ستتولى تقديم خدماتها للمواطنين التونسيين المقيمين في مناطق واسعة تشمل بنغازي، الجبل الأخضر، درنة، طبرق، امساعد، جالو، البيضاء، المرج، العقورة، قمينس، إجدابيا، البريقة والكفرة.

وبحسب وكالة “تونس إفريقيا” للأنباء، ستُعنى القنصلية العامة باستقبال كافة مطالب المواطنين ضمن نطاق اختصاصها الترابي، مع تقديم مختلف الخدمات الإدارية والقنصلية، بما يعزز الاستجابة لتطلعات أفراد الجالية التونسية في المنطقة، ويساهم في تخفيف أعباء التنقل نحو أماكن بعيدة للحصول على الوثائق والمعاملات الرسمية.

وتأتي هذه الخطوة في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها السلطات التونسية لتوفير رعاية أفضل لأبناء الجالية بالخارج، خاصة في المناطق التي تشهد صعوبات لوجستية أو بعداً جغرافياً عن التمثيليات القنصلية.

هذا وشهدت العلاقات التونسية الليبية تحولات متباينة خلال السنوات الأخيرة، تأثرت بتقلبات الأوضاع السياسية والأمنية في ليبيا منذ عام 2011، ما انعكس على عمل البعثات الدبلوماسية والقنصلية التونسية في هذا البلد، خاصة في المناطق الشرقية التي عانت من فترات توتر ونزاع مسلح، وجاء إغلاق القنصلية التونسية في ليبيا تم عقب استهدافها من قبل مجموعات مسلحة عام 2014، في ظل التوترات التي شهدتها ليبيا في تلك الفترة.