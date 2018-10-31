بعد 10 سنوات من التوقف.. الحياة تعود لمدرسة مصراتة المركزية

كشف مكتب مشروعات مصراتة التابع لمصلحة المرافق التعليمية عن استكمال أعمال الصيانة الشاملة التي شهدتها مدرسة مصراتة المركزية وعودتها مجدداً إلى الحقل التربوي بعد توقف دام لأكثر من عشر سنوات.

حيث أوضح مدير مكتب مشروعات مصراتة عبد الواحد شنب أن استكمال أعمال الصيانة التي شملت كامل أجزاء المبنى التعليمي ومرافقه الخدمية جاءت من خلال تضافر الجهود وحرص المصلحة على توفير البيئة التعليمية المناسبة أمام الطلبة، مشيدا بدور وزير التعليم عثمان عبد الجليل وإدارة المصلحة في متابعة استكمال المشروع وضمان عودة المدرسة إلى نشاطها التعليمي مع انطلاق العام الدراسي الجاري 2018-2019 م.