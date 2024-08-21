بعد 10 سنوات من التوقف.. محطة كهربائية تعود للعمل

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة بالحكومة المكلفة من مجلس النواب، عن “نجاحها في تشغيل محطة تحويل رئيسية جديدة (400/220/30 ك.ف) بمنطقة سي فرج في مدينة بنغازي، بعد توقف دام لعشر سنوات”.

وقال وزير الكهرباء المكلف عوض البدري، “إن هذا المشروع يعد من أبرز المشاريع لحل مشكلة الاختناقات الكهربائية التي تعاني منها المدينة”.

وأكد “على استمرار الوزارة في تنفيذ المزيد من المشاريع لتطوير القطاع الكهربائي”، مشيرا إلى أن “هذا الإنجاز هو بداية لمشروعات أخرى قادمة، وحضر مراسم تدشين المحطة عدد من المسؤولين والمهندسين والفنيين، وشخصيات اجتماعية وقيادية”.

هذا “وتأتي إعادة تشغيل المحطة انطلاقا من حرص الوزارة على تعزيز البنية التحتية للطاقة، وتلبية احتياجات المواطنين المتزايدة، وتحسين جودة التيار الكهربائي والحد من الانقطاع، وستكون بمثابة حلقة وصل مهمة لتغذية العديد من الأحياء في المدينة، مثل السيدة عائشة، الدبلوماسي، الرئاسي، لاقونا، السندباد، مثلث سوق السعي، جزء من حي الحدائق، بوهديمة، الهواري، الكيش، وعدد من الأحياء الأخرى”.

وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة تنجح في استكمال تشغيل محطة تحويل رئيسية (400/220/30 ك.ف )في مدينة بنغازي متوقفه لمده 10… تم النشر بواسطة ‏وزارة الكهرباء والطاقات المتجددة – ليبيا‏ في الثلاثاء، ٢٠ أغسطس ٢٠٢٤