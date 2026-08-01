بعد 10 سنوات من الملاحقة.. تركيا تعلن القبض على متهم بمحاولة اغتيال أردوغان

أعلنت وزارة الداخلية التركية، السبت، توقيف ضابط طيار سابق متهم بالمشاركة في محاولة اغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان خلال محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها البلاد في 15 يوليو 2016.

وقالت الوزارة في بيان إن قوات الأمن ألقت القبض على الضابط السابق والطيار المروحي المفصول من الخدمة، المعروف بالأحرف الأولى من اسمه “ب. ك”، والذي كان مدرجًا على النشرة الحمراء للمطلوبين، بتهمة المشاركة في محاولة استهداف الرئيس أردوغان خلال أحداث مدينة مرمريس عام 2016.

وأوضحت وزارة الداخلية التركية أن فرق مكافحة الإرهاب التابعة لمديرية أمن أفيون قره حصار تمكنت من تحديد مكان اختباء المشتبه به داخل الولاية الواقعة غرب تركيا، قبل تنفيذ عملية توقيفه.

ويأتي الاعتقال بعد نحو عقد من الملاحقة، إذ تتهم السلطات التركية الموقوف بالانتماء إلى جماعة فتح الله غولن، التي تحملها أنقرة مسؤولية التخطيط والتنفيذ لمحاولة الانقلاب، فيما تنفي الجماعة هذه الاتهامات.

وشهدت تركيا في 15 يوليو 2016 محاولة انقلاب عسكرية فاشلة، قالت السلطات التركية إن عناصر مرتبطة بجماعة الخدمة التابعة لفتح الله غولن وقفت خلفها، بينما ترفض الجماعة هذه الاتهامات.

وعقب محاولة الانقلاب، أعلنت الحكومة التركية يوم 15 يوليو من كل عام “يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية”، لإحياء ذكرى من وصفتهم بـ”الشهداء” الذين قتلوا خلال التصدي للتحرك الانقلابي.

وتقول السلطات التركية إن 253 شخصًا قتلوا خلال أحداث محاولة الانقلاب، التي شهدت مواجهات واسعة في عدد من المدن، بينها إسطنبول وأنقرة.

وتواصل السلطات التركية منذ عام 2016 ملاحقة الأشخاص المتهمين بالمشاركة في محاولة الانقلاب، ضمن إجراءات أمنية وقضائية شملت عسكريين وموظفين وأشخاصًا مرتبطين بالملف.

وتُعد محاولة استهداف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مدينة مرمريس خلال ليلة الانقلاب من أبرز أحداث تلك الليلة، إذ قالت السلطات التركية إن مجموعة من العسكريين نفذت عملية للوصول إلى مكان إقامته أثناء وجوده هناك.

هذا وشهدت تركيا في يوليو 2016 محاولة انقلاب عسكرية فاشلة شكلت نقطة تحول كبيرة في المشهد السياسي والأمني للبلاد، وأعقبتها حملة واسعة من الاعتقالات والتحقيقات بحق أشخاص اتهمتهم السلطات بالمشاركة أو الارتباط بالتحرك الانقلابي.

ولا تزال ملفات المتهمين بمحاولة الانقلاب مستمرة أمام الأجهزة الأمنية والقضائية التركية، مع استمرار توقيف وملاحقة أشخاص تقول السلطات إن لهم أدوارًا في أحداث ليلة 15 يوليو.