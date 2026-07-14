بعد 12 عاماً على اغتياله.. تطورات جديدة في قضية «شكري بلعيد»

أيدت محكمة الاستئناف في تونس الأحكام القضائية الصادرة بحق وكيل الجمهورية السابق بشير العكرمي والقيادي في حركة النهضة الحبيب اللوز، مع تشديد العقوبات بحقهما في قضايا مرتبطة بالإرهاب وملف اغتيال السياسي والحقوقي التونسي شكري بلعيد.

وبحسب ما نقلته وكالات أنباء، قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بمحكمة الاستئناف برفع عقوبة بشير العكرمي إلى 29 عامًا، فيما رفعت عقوبة الحبيب اللوز إلى 17 عامًا، بعد أن كانت الأحكام الابتدائية الصادرة بحقهما أقل من ذلك.

وأفادت وسائل إعلام تونسية بأن القضية تتعلق باتهامات تشمل إخلالات وإجراءات مرتبطة بالمسار القضائي لملف اغتيال شكري بلعيد، إلى جانب اتهامات ذات صلة بجرائم إرهابية.

ويأتي الحكم ضمن المسار القضائي المتواصل في القضية، بعدما أصدرت الدائرة الجنائية المختصة بقضايا الإرهاب في محكمة الاستئناف بتونس العاصمة، في أكتوبر 2025، أحكامًا نهائيةً بحق 23 متهمًا في قضية اغتيال شكري بلعيد، وذلك بعد أكثر من 12 عامًا على الجريمة التي أحدثت صدمةً واسعةً في تونس.

وتراوحت الأحكام الصادرة في تلك المرحلة بين الإعدام شنقًا وأحكام بالسجن لمدد متفاوتة بحق عدد من المتهمين.

وكان السياسي والحقوقي التونسي شكري بلعيد قد اغتيل في 6 فبراير 2013 أمام منزله في العاصمة تونس، في واحدة من أبرز القضايا السياسية التي شهدتها البلاد بعد ثورة 2011.

وأدت عملية الاغتيال إلى أزمة سياسية واسعة واحتجاجات في أنحاء البلاد، بينما استمرت التحقيقات والمحاكمات المتعلقة بالقضية لسنوات، وسط متابعة سياسية وشعبية واسعة لمسارها القضائي.