بعد 12 عاماً من الإغلاق.. ليبيا تعيد تشغيل مطار «خليج سرت» الدولي

أعيد تشغيل مطار خليج سرت الدولي بعد إغلاق دام أكثر من 12 عامًا، وذلك بعد استكمال أعمال الصيانة والتطوير وفقًا لأحدث المعايير الدولية.

وأكدت مصادر محلية أن المطار شهد وصول أولى الرحلات الجوية بعد تفعيل رمزه الدولي. وصلت ثلاث طائرات ركاب، اثنتان تابعتان لشركتي سماء المتوسط والبُراق من مطار معيتيقة بطرابلس، والطائرة الثالثة تابعة لشركة برنيق للطيران من مطار بنينا ببنغازي. حملت الطائرات عددًا من مسؤولي ومديري الشركات المشاركة في الحدث.

وأوضحت المصادر أن مطار خليج سرت الدولي يمتد على مساحة 25 كيلومترًا مربعًا، بطاقة استيعابية تصل إلى 500 ألف مسافر سنويًا، يضم المطار مرافق حديثة تشمل صالات لكبار الزوار ورجال الأعمال، إلى جانب صالات المغادرين والوافدين، كما يحتوي المطار على منظومة خدمات لوجستية وفنية تهدف إلى تقديم تجربة سفر سلسة ومريحة للمسافرين.

وأشارت المصادر إلى أن العاملين في المطار خضعوا خلال الأشهر الماضية لبرامج تدريبية متخصصة في أمن الطيران المدني، بالإضافة إلى تدريبات في التعامل مع الطوارئ، وجرى هذا التدريب بإشراف خبراء من مصلحة الطيران المدني، وذلك لضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والسلامة.

هذا ويشكل افتتاح المطار خطوة استراتيجية لتعزيز مكانة المطار كمرفق حيوي يخدم المنطقة الوسطى، خصوصًا في مجالات النقل الجوي والبنية التحتية، مما سيسهم في تعزيز حركة السفر والتجارة داخليًا وخارجيًا.