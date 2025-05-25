بعد 12 عاماً من المجد الملكي.. لوكا مودريتش يودّع ريال مدريد

ودّع النجم الكرواتي لوكا مودريتش، قائد ريال مدريد، الفريق الملكي بعد مسيرة استمرت من 2013 حتى 2025، حيث خاض أمس السبت آخر مباراة له في الدوري الإسباني وجميع المسابقات المحلية.

وشهدت لحظة وداع مودريتش مؤثرة للغاية، إذ بكى بحرارة عند خروجه من أرض الملعب في الدقيقة 85، وسط تنظيم ممر شرفي من لاعبي ريال مدريد وريال سوسيداد، وتوقف المباراة لعدة ثوانٍ لتكريم أسطورة النادي الذي حمل ألوانه لأكثر من عقد.

وأعلن مودريتش رسمياً رحيله عن ريال مدريد بعد انتهاء مشاركته في كأس العالم للأندية 2025، ورافقه في وداعه عائلته وآلاف الجماهير التي احتفت به تقديراً لمسيرته الحافلة.

وخلال 393 مباراة خاضها في الدوري الإسباني مع ريال مدريد، سجل مودريتش 30 هدفاً وقدم العديد من التمريرات الحاسمة التي أسهمت في تحقيق النادي 28 لقباً خلال فترة تواجده، منها 4 ألقاب في الدوري الإسباني و6 ألقاب في دوري أبطال أوروبا.

وقال مودريتش في تصريحات مؤثرة: “لقد جاء الوقت الذي لم أرد أبداً أن يأتي، كانت رحلة طويلة لكنها رائعة”.

يُعد مودريتش من أبرز نجوم كرة القدم في جيله، وقد ترك بصمة لا تُنسى في تاريخ ريال مدريد، وسيظل اسمه محفوراً في ذاكرة مشجعي النادي.

🗣️ Luka Modric: "Ha llegado el momento que nunca quise que llegara, ha sido un viaje largo pero maravilloso." 😭 pic.twitter.com/bPSlLsXXcz — REAL MADRID FANS 🤍 (@AdriRM33) May 24, 2025

لاعبي ريال مدريد و ريال سوسيداد يعملون ممر شرفي لـ الأسطورة لوكا مودريتش في آخر مباراة له مع الريال pic.twitter.com/gjK2lUM5kN — اخبار كرة القدم (@Nsports24) May 24, 2025