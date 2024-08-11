بعد 12 عاما من توليه المنصب.. رئيس اللجنة الأولمبية ينوي المغادرة!

أعلن الألماني توماس باخ، الذي يترأس اللجنة الأولمبية الدولية منذ سبتمبر 2013، عن نيته ترك منصبه، وأنه لن يترشح لولاية ثالثة، ما يعني أنه لن يكون هناك تعديل للميثاق الأولمبي.

ومن المقرر أن تنتهي ولاية باخ البالغة 12 عاما العام المقبل، لكن الأعضاء طلبوا منه العام الماضي النظر في تغيير قواعد اللجنة للسماح له بالبقاء في منصبه، بيد أن الألماني رفض هذا المقترح.

وقال باخ أمس السبت قبل يوم على ختام أولمبياد “باريس 2024″، إنه سيترك منصبه من نهاية ولايته الثانية العام المقبل وأن الحركة الأولمبية “ستكون أفضل حالا مع تغيير القيادة”.

وتابع باخ البالغ من العمر 70 عاما، أن اللجنة الأولمبية الدولية بحاجة إلى رئيس جديد يمكنه قيادة الحركة الأولمبية في عالم رقمي وسياسي بشكل متزايد.

وأضاف أمام أعضاء اللجنة الأولمبية الدولية في باريس “الأوقات الجديدة تتطلب قادة جددا”.

وبالتالي، ستنتخب اللجنة الأولمبية الدولية خليفة لباخ خلال دورتها الـ143 في أثينا، في الفترة بين 18 و21 مارس 2025، بينما سيبقى الألماني في منصبه حتى يونيو المقبل.