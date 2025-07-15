بعد 13 عاماً في مدريد.. مودريتش يحقق حلم الطفولة في «سان سيرو»

مع دخوله عامه الـ39، يبدأ النجم الكرواتي لوكا مودريتش فصلًا جديدًا في مسيرته الكروية، بانضمامه رسميًا إلى نادي ميلان الإيطالي بعقد يمتد لعام واحد مع خيار التمديد لموسم إضافي، في محاولة لإعادة “الروسونيري” إلى سكة الانتصارات بعد موسم كارثي هو الأسوأ في تاريخ النادي.

وأعلن ميلان اليوم الإثنين التعاقد مع صاحب الكرة الذهبية لعام 2018، قادمًا من ريال مدريد الإسباني، الذي دافع عن ألوانه لـ13 موسمًا حافلًا بالألقاب.

وكان مودريتش قد ودع ريال مدريد في مايو الماضي بعد مسيرة تاريخية حقق خلالها 28 لقبًا، أبرزها دوري أبطال أوروبا (6 مرات)، كأس العالم للأندية (6 مرات)، الدوري الإسباني (4 مرات)، إلى جانب كأس الملك، السوبر الأوروبي والإسباني.

وبحسب مصادر مقربة من النجم الكرواتي، فإن مودريتش نشأ كمشجع لميلان في طفولته، وكان يعتبر النجم الكرواتي السابق زفونيمير بوبان قدوته، وهو ما أعطى انتقاله إلى “سان سيرو” طابعًا عاطفيًا خاصًا.

يأتي هذا التعاقد في وقت صعب للنادي اللومباردي، إذ أنهى ميلان الموسم الماضي في المركز الثامن بالدوري الإيطالي، وفشل في التأهل لأي بطولة أوروبية، ما أدى إلى إقالة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، وعودة ماسيمليانو أليغري لقيادة الفريق.

وكان أليغري قد قاد ميلان إلى لقب الدوري الإيطالي عام 2011، قبل أن يصنع تاريخًا جديدًا مع يوفنتوس، حيث توج بخمسة ألقاب متتالية بين 2015 و2019.

ويأمل ميلان أن يسهم وصول مودريتش، بخبرته القيادية وفنياته الرفيعة، في إحياء أمجاد الفريق محليًا وأوروبيًا، بعد سنوات من التراجع.