بعد 13 عاماً من الإغلاق.. إعادة فتح معبر «اليعربية» بين سوريا والعراق

أعلنت الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية إعادة افتتاح معبر اليعربية – ربيعة الحدودي مع العراق، بعد إغلاق استمر نحو 13 عاماً، في خطوة وُصفت بأنها مهمة على مستوى تعزيز التعاون الثنائي وتنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية بين البلدين.

وجرى الافتتاح الرسمي للمعبر بحضور رئيس الهيئة العامة للمنافذ والجمارك قتيبة بدوي، والمبعوث الرئاسي العميد زياد العايش، وقائد الأمن الداخلي في محافظة الحسكة العميد مروان العلي، إلى جانب وفد من الإدارة المركزية في الهيئة، حيث استقبلوا وفداً رسمياً من الحكومة العراقية برئاسة الفريق عمر الوائلي رئيس هيئة المنافذ الحدودية، في منفذ اليعربية بمحافظة الحسكة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مسار متقدم من التنسيق بين دمشق وبغداد، يهدف إلى تعزيز التعاون في إدارة المنافذ الحدودية، وتطوير آليات العمل المشترك، بما يسهم في تسهيل حركة العبور والتبادل التجاري بين الجانبين، ويدعم المصالح الاقتصادية والأمنية المشتركة.

وعقب مراسم الاستقبال، جرى الإعلان عن افتتاح منفذ اليعربية – ربيعة بشكل رسمي، بما يعني استئناف حركة العبور بعد توقف طويل فرضته الظروف الأمنية والعمليات العسكرية التي شهدتها المنطقة خلال العقد الماضي.

وأكدت الجهات المعنية أن إعادة تشغيل المعبر من شأنها أن تسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية بين البلدين، وتعزيز الترابط الحدودي، إلى جانب دعم جهود الاستقرار في المناطق المحيطة، وتسهيل حركة المواطنين والبضائع وفق الأطر القانونية المعتمدة.

ويُعد معبر اليعربية ثالث وأخير المنافذ البرية الرئيسية بين سوريا والعراق، بعد إعادة افتتاح معبر القائم – البوكمال، ومعبر الوليد – التنف خلال فترات سابقة، ما يعكس توجهاً تدريجياً لإعادة تفعيل كامل شبكة المعابر الحدودية بين البلدين.

وجاء هذا التطور بعد إغلاق شبه تام استمر 13 عاماً نتيجة الأوضاع الأمنية التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، ما أدى إلى توقف حركة التجارة والتنقل عبر هذا المنفذ الحيوي، قبل أن تعود اليوم ضمن ترتيبات رسمية منظمة بين الجانبين.

وتشير إعادة افتتاح المعبر إلى مرحلة جديدة من التعاون السوري العراقي، تقوم على تعزيز الربط الاقتصادي وتسهيل حركة التجارة البرية، في ظل توجهات مشتركة لإعادة تنشيط العلاقات الحدودية وتوسيع مجالات التنسيق في الملفات الاقتصادية والأمنية.

هذا وشهدت العلاقات السورية العراقية خلال السنوات الماضية محطات متباينة تأثرت بالأوضاع الأمنية الإقليمية، ما انعكس على عمل المعابر الحدودية التي توقفت أو تقلص نشاطها لفترات طويلة. ومع التحولات الأخيرة، برز اتجاه متصاعد لإعادة تفعيل هذه المنافذ باعتبارها شرياناً أساسياً للتجارة والحركة الاقتصادية، إضافة إلى دورها في تعزيز الاستقرار في المناطق الحدودية المشتركة.