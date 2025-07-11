بعد 13 عاماً من الإنجازات.. مودريتش يغادر ريال مدريد ويبدأ فصلاً جديداً في ميلان

أعلن النجم الكرواتي لوكا مودريتش رحيله رسمياً عن نادي ريال مدريد بعد 13 عاماً حافلة بالألقاب والإنجازات، في وداع أثار مشاعر الجماهير.

وفي رسالة عبر الحسابات الرسمية للنادي، قال مودريتش: “انتهت حقبة لا تُنسى، مليئة بالعواطف والانتصارات. ريال مدريد منحني كل شيء، ولهذا سأظل مديناً له مدى الحياة”.

وأضاف الفائز بالكرة الذهبية 2018: “كانت رحلة طويلة واستثنائية، شعرت دائماً أنني في بيتي الثاني هنا. الإنجازات لا تُنسى، لكن الأثر في قلوب الناس هو الأهم”.

وأشار إلى علاقته المميزة برئيس النادي فلورنتينو بيريز قائلاً: “رؤية بيريز يبكي بعد مباراتي الأخيرة كانت اللحظة التي شعرت فيها بحجم العلاقة الإنسانية بيننا. سأبقى ممتناً له دائماً”.

وعن أهم اللحظات، اعتبر تتويج ريال مدريد بدوري أبطال أوروبا العاشر عام 2014 نقطة تحول، مضيفاً: “من هناك بدأت الهيمنة، حيث حصدنا 6 ألقاب في دوري الأبطال خلال عشر سنوات، وهذا يعكس روح ريال مدريد في الإيمان حتى النهاية”.

وختم مودريتش رسالته برسالة للجماهير: “كل ما أردته هو أن يذكرني الناس كشخص صادق، ولاعب أعطى كل ما لديه للنادي وجماهيره”.

وينتقل مودريتش إلى نادي ميلان الإيطالي بعقد لموسم واحد مع خيار التمديد، لبدء فصل جديد في مسيرته الأسطورية.