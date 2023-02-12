بعد 151 ساعة تحت الأنقاض.. فرق الإنقاذ الليبية تتمكن من إنقاذ امرأة سورية في هاتاي

أفاد المتحدث باسم مركز طب الطوارئ والدعم مالك مرسيط بتكنهم اليوم من إنقاذ سيدة سورية تبلغ من العمر 50 عاما قضت 151 ساعة تحت الأنقاض بمدينة هاتاي التركية وهي على قيد الحياة.

مرسيط وفي تصريح لـ «عين ليبيا» ذكر أنّ فرق الإنقاذ الليبية لا زالت تعمل في المناطق المنكوبة، مشيرا إلى استطاعتهم تقديم المساعدات والإسعافات الأولية لعدد من المتضررين من الزلزال في تركيا.

وأشار مرسيط إلى انتشال فرق الإنقاذ الليبية يوم أمس 9 جثث من تحت الأنقاض بالمناطق المتضررة، مضيفا أنّ عدد من العناصر سيتوجهون إلى غازي عنتاب للمشاركة مع فرق الإنقاذ الموجودة هناك.

وفي سياق متّصل، وصلت يوم أمس طائرة الخطوط الجوية الإفريقية إلى مطار دمشق في أولى رحلات الجسر الجوي لحكومة الوحدة الوطنية لإغاثة الشعب السوري بعد كارثة الزلزال.