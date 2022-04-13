بعد 16 عاما.. فندق إيطالي يطالب «الساعدي» بدفع فواتير مستحقة عليه

طالبت إدارة فندق إكسلسيور في إيطاليا الساعدي القذافي بدفع مبلغ 450 ألف دولار كقيمة فواتير مستحقة عليه منذ عام 2007.

ونقلاً عن صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن الساعدي ترك سيارته نوع «كاديلاك إسكاليد ESV 6.2» في موقف سيارات الفندق فئة الخمس نجوم في رابالو بعد 6 أسابيع من الإقامة هناك في العام 2007.

وبحسب ديلي ميل، قال مدير الفندق ألدو ويردين «انتظرنا 15 عاماً حتى يقوم الساعدي بتسوية فاتورته»، موضحاً بأن إدارة الفندق حاولت على مدار السنوات الماضية حل المشكلة، لكن دون جدوى.

وتابع مدير الفندق أنّ الساعدي كان شخصًا مثيراً للانتباه وغير عادي ومستهتراً، وكان يطلب من النساء زيارته من لندن وطرابلس، وكانت الليالي دائماً صاخبة جداً عندما كان يستضيفهن.

وأضافت الصحيفة، أنّ الساعدي غادر دون أن يدفع فاتورته، البالغة 300 ألف جنيه استرليني، وترك سيارته الرياضية متعددة الاستخدامات المصفحة بالدروع، بتكلفة 70 ألف جنيه استرليني، والتي أوقفها خارج الفندق، وتجاهل رسائل تطالبه بدفع المستحقات.