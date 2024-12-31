بعد 22 عاما.. البنتاغون يعيد معتقلا تونسيا في غوانتانامو إلى بلاده

أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) إعادة المعتقل رضا بن صالح اليزيدي من سجن خليج غوانتانامو إلى بلده تونس.

وأضافت أن 26 معتقلاً لا يزالون في المنشأة، منهم 14 مؤهلون للنقل، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

يذكر أن رضا بن صالح بن مبروك اليزيدي، تونسي، من مواليد 1965، نُقل إلى معتقل غوانتانامو في 2002، ويعد ممثلاً لتنظيم «القاعدة» في تونس، وارتبط بالتنظيم في أفغانستان، وحارب في البوسنة، وله صلات واسعة مع عدد من الجماعات المتطرفة، واتصالات كثيرة بكبار قادة تنظيم «القاعدة»، بمن فيهم أسامة بن لادن.

وحصل اليزيدي على تدريب مكثف لاستخدام الأسلحة والمتفجرات، وشارك في الأعمال القتالية ضد القوات الأميركية وقوات التحالف، وكان عضواً في «اللواء 55».