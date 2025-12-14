بعد 23 عاماً.. أسطورة المصارعة الأمريكية «جون سينا» يودع الحلبات!

أسدل النجم الأمريكي جون سينا الستار على مسيرته الأسطورية بخسارته نزاله الأخير في حلبات المصارعة أمام غونثر ضمن عرض Saturday Night’s Main Event فجر الأحد.

وأنهى جون سينا جولته الاعتزالية التي امتدت على مدار عام بمواجهة غونثر، بعد أن خاض نزالات تاريخية ضد كودي رودز، وسي إم بانك، وراندي أورتن، وبروك ليسنر، وإيه جيه ستايلز، وسامي زين، ولوغان بول، وآر-تروث، ودومينيك ميستيريو.

وبدأ النزال بالتحام تقليدي وسط هتافات الجماهير، واستفز غونثر الحضور بخروجه للاحتجاج على الحكم، مما أشعل الهتافات ضده.

وفرض غونثر أسلوبه العنيف موجها ضربات قاسية لسينا، بينما عبّرت الجماهير عن غضبها من أسلوبه.

وعاد سينا تدريجيا ونفذ سلسلة حركاته الشهيرة وكاد حسم المواجهة أكثر من مرة، لكن غونثر أفلت في كل محاولة قبل أن تتصاعد الدراما مع تبادل السيطرة والعدات القريبة.

وأعلن جون سينا اعتزاله الرسمي بعد وضع ربطاته وحذائه على الحلبة، وسط تحية كبيرة من الجماهير، قبل أن يترك الحلبة متوجهاً لغرفته وقد بدا متأثرا.

وأكد اتحاد المصارعة الحرة WWE أن سينا سيستمر بدور السفير للشركة، مع استمرار منتجاته الرسمية في المتاجر، ليظل جزءا من عالم المصارعة خارج الحلبات.

وبدأت مسيرة جون سينا في عام 2000 قبل انضمامه لاتحاد WWE وظهوره بشكل احترافي عام 2002، ليتحول إلى أحد أشهر أساطير اللعبة على مدار 23 عاما، وتلقى توديع النجوم والمسؤولين وسط تصفيق الجماهير وتأثر المصارع صاحب الـ48 عاما.

وأضاف جون سينا في رسالته الأخيرة للجماهير أنه كان من دواعي سروره خدمتهم طوال هذه السنوات وشكرهم على دعمهم المستمر.

هذا وعرف جون سينا بمساهماته الكبيرة في تعزيز شعبية المصارعة الحرة عالميا، وحقق ألقابا متعددة كبطل العالم، كما أصبح رمزا ثقافيا في وسائل الإعلام والترفيه، مع مشاركته في الأفلام والبرامج التلفزيونية، ما جعله أيقونة على مدار أكثر من عقدين.

The full, final entrance of the GOATs career…



For the last time… HERE COMES JOHN CENA 🔥🔥🔥#SNME pic.twitter.com/xP3RVbCXNw — The Movement – Pro Wrestling (@TheMovementXx) December 14, 2025