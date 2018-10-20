بعد 24 على تشريع الحشيش في كندا.. التجار يُعانون شحاً في المخزون

هذا ومع رفع الحظر القانوني عن الحشيش في كندا، بدأت متاجره ببيع المنتج في معظم أنحاء البلاد، وبعد مضي أقل من 24 ساعة على تشريع الحشيش، بدأت العديد من المتاجر تعاني شحا في مخزونه، بل أن بعضها باع المخزون بالكامل.

من جهة أخرى عبر تجار الحشيش عن دهشتهم بسبب الإقبال الشعبي غير المتوقع على شراء المنتج، ما اضطرهم إلى بيع كل ما بحوزتهم وإقفال متاجرهم باكرا، بينما أكدوا أنهم بانتظار وصول شحنات إضافية قريباً.

في سياق متصل أكد كثير من البائعين أنهم لم يستلموا بعد، سوى كمية محددة من مجمل الطلبات التي اشتروها من المزودين الرئيسين للحشيش في كندا، دون تلقيهم تفسيرا مقنعا حول التأخير.