بعد 25 عاماً.. تركيا تعيد إحياء «جائزة أتاتورك الدولية للسلام»وتكرّم غوتيريش

منح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش جائزة أتاتورك الدولية للسلام، في خطوة اعتُبرت إحياءً لهذه الجائزة المرموقة بعد توقف دام 25 عاماً.

وجاء الإعلان خلال حفل عيد الجمهورية الذي أقيم في المجمع الرئاسي بأنقرة يوم 29 أكتوبر، ضمن فعاليات “الجوائز الكبرى للثقافة والفن 2025″، والتي تهدف إلى تكريم الشخصيات المتميزة في مجالات العلم والفن والثقافة.

وأشار أردوغان إلى أن الجوائز تعكس حرص تركيا على التميز الفني والإنجاز العلمي والحفاظ على الهوية الثقافية، مؤكداً أن منح جائزة السلام الدولية لغوتيريش يأتي تقديراً لجهوده الدبلوماسية وتفانيه في تعزيز مبادرات السلام العالمية خلال فترة ولايته على رأس الأمم المتحدة.

وشملت قائمة الفائزين أيضاً:

الأكاديمي سليمان سيفي أوغون في فرع العلوم والثقافة،

الفنان يالجين غوكجه باغ في فن الرسم،

الملحن يالجين تورا في الموسيقى،

عالم الآثار فهمي أشيك، الذي حصل على جائزة آثار الأناضول لإسهاماته في التعريف بالإرث الحضاري لتركيا،

المصور علي جد الله من وكالة الأناضول، عن توثيقه الحياة في قطاع غزة.

تجدر الإشارة إلى أن جائزة أتاتورك الدولية للسلام تأسست عام 1986 لتكريم الشخصيات والمؤسسات التي تسهم في تعزيز السلام العالمي، انسجاماً مع مبدأ “السلام في الوطن، السلام في العالم” الذي أرساه مؤسس الجمهورية التركية مصطفى كمال أتاتورك.