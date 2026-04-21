بعد 25 عاماً من التوقف.. ليبيا وروسيا تتحركان لإعادة تفعيل «اللجنة المشتركة»

أفادت اللجنة الليبية الروسية المشتركة، بأن وزير المواصلات والمستشار المالي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية ورئيس اللجنة الليبية الروسية محمد الشهوبي، بحث مع وزير الطاقة الروسي ورئيس الجانب الروسي في اللجنة سيرغي تسيفيليوف، وبحضور وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور وأعضاء اللجنة، التحضيرات الجارية لاستئناف اجتماعات اللجنة الليبية الروسية المشتركة بعد توقف دام أكثر من خمسة وعشرين عامًا.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة تحديد البرامج والمشروعات المقترح تنفيذها في عدد من القطاعات الحيوية، تمهيدًا لعرضها خلال الاجتماع المرتقب للجنة خلال الفترة المقبلة.

كما تناول الجانبان آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين ليبيا وروسيا، وسبل زيادة حجم التبادل التجاري، إضافة إلى بحث عودة الشركات الروسية للمساهمة في مشاريع إعادة الإعمار داخل ليبيا، إلى جانب التعاون في مجالات النفط والغاز.

ويأتي هذا التحرك في سياق مساعٍ ليبية روسية لإعادة تفعيل مسار التعاون المشترك، بعد سنوات من التوقف، في وقت تسعى فيه ليبيا إلى توسيع شراكاتها الاقتصادية الدولية، خصوصًا في قطاعات الطاقة والبنية التحتية، بينما تعمل روسيا على تعزيز حضورها الاقتصادي في منطقة شمال أفريقيا عبر مشاريع استراتيجية طويلة الأمد.