بعد 35 عاما.. فرنسا تسلم الجزار «الأرجنتيني»

وأُعيد المسؤول السابق، البالغ من العمر 66 عامًا، المقيم في فرنسا منذ عام 1985، حيث حصل على الجنسية الفرنسية في ظل عدم معرفة كثيرين لهويته الكاملة، على متن طائرة غادرت باريس قرابة منتصف ليل الأحد.
وقال محام عن الدولة الأرجنتينية “كل شيء حصل كما كان متوقعًا”.
وتشتبه الأرجنتين بأن ساندوفال شارك في أكثر من 500 عملية خطف و تعذيب وقتل، عندما “اختفى” نحو 30 ألف شخص خلال الحكم العسكري في الأرجنتين (1976-1983).
لكن تسليمه تم فقط بناء على عملية الخطف المفترضة في أكتوبر 1976 لهرنان أبرياتا، وهو طالب هندسة معمارية، لم يُعثر قط على جثته.
وأشار محامو ساندوفال إلى أنه لن يحظى بمحاكمة عادلة في الأرجنتين، حيث قد يتعرّض إلى التعذيب أو الاعتقال في ظروف سيئة.
لكن مناشداتهم للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان للنظر في قضيته فشلت.
وقالت المحامية بالنيابة عن دولة الأرجنتين صوفي ثونون لفرانس برس إن والدة أبرياتا، البالغة من العمر 92 عامًا “تنتظر بفارغ الصبر” مثول ساندوفال أمام قضاء بلاده.
وهرب ساندوفال، الذي نفى الاتهامات بحقه، من الأرجنتين بعد سقوط النظام العسكري.
ورغم أنه مواطن فرنسي، إلا أنه يمكن تسليمه، إذ وقعت الجريمة قبل حصوله على الجنسية
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