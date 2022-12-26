بعد 4 سنوات.. الداخلية تكشف تفاصيل جريمة في سبها وتقبض على الفاعلين

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، القبض على شخص من مواليد عام 1991 متهم بقتل شخصين وسرقة مبلغ 750 ألف دينار.

وذكرت الوزارة أنّ الجريمة حدثت قبل 4 سنوات في منطقة سبها الجديدة، مشيرة إلى أنّ المتهم اعترف بارتكابه الجريمة رفقة شخصين آخرين.

وأضافت الوزارة أنّ أحد المتهمين توفي في وقت سابق، موضحة اتخاذها الإجراءات القانونية كافة وإحالة المقبوض عليه إلى قسم البحث الجنائي سبها.

وأشارت وزارة الداخلية إلى أنّ عملية القبض جرت بالتعاون بين قوة دعم مديريات الأمن بالمناطق واللواء 111 مجحفل.