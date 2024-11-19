بعد 5 أعوام من اعتقاله.. السلطات السورية تفرج عن صحفي أردني

أعلنت وزارة الخارجية الأردنية، “إفراج السلطات السورية عن الصحفي الأردني عمير الغرايبة الذي كان معتقلا لديها منذ 2019 بموجب عفو خاص من الرئيس السوري بشار الأسد، وعودته إلى أرض الوطن”.

وأكد المتحدث باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة، أن “السفارة الأردنية في دمشق قامت بتأمين وصول الصحفي المحرر الغرابية واصطحابه إلى الحدود الأردنية عبر سيارة رسمية تابعة للسفارة، حيث جرى تسليمه إلى ذويه”.

وبين القضاة أن “الوزارة ومن خلال السفارة الأردنية في دمشق تابعت ظروف اعتقال الصحفي الغرايبة وبقيت على تواصل مستمر مع السلطات السورية خلال فترة اعتقاله للإفراج عنه”.

وثمن القضاة “الموقف السوري بهذا الصدد والعفو الرئاسي الخاص للإفراج عن الصحفي الغرايبة، مشيدا بجهود السلطات السورية وتعاونها في تسهيل عملية الإفراج عنه”.