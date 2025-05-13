بعد 584 يومًا من الأسر.. عيدان ألكسندر يعود ويتواصل مع ترامب

أعلن المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، عن نجاح جهود الوساطة في إطلاق سراح الرهينة عيدان ألكسندر، الذي تم الإفراج عنه بعد 584 يومًا من الأسر على يد حركة “حماس”. وجاء هذا الإفراج في إطار صفقة تبادل رهائن بوساطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وفي منشور عبر حسابه على منصة “إكس”، عبّر ويتكوف عن سعادته بلقاء عيدان ألكسندر في مركز سوراسكي الطبي في تل أبيب، حيث كان يتلقى العلاج بعد فترة طويلة من الاحتجاز. وأكد المبعوث الأمريكي أن “عودته تمثل إلهامًا للعالم، وأن شجاعته وصلابته تجعل من عودته مثالًا للأمل للكثيرين”.

وأشار ويتكوف إلى أن ألكسندر كان قد أتيحت له الفرصة للتواصل مع الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، الذي ساهمت قيادته في جعل عملية إطلاق سراحه ممكنة. وقال: “إن الرئيس ترامب هو من جعل هذه الصفقة ممكنة، ونحن نؤكد التزامنا المستمر بإعادة جميع الرهائن إلى أوطانهم.”

في خطوة موازية، أعلن المبعوث الأمريكي، ستيف ويتكوف، أنه بصحبة آدم بوهلر، المبعوث الرئاسي الأمريكي لشؤون الرهائن والمفقودين، سيزوران “ساحة الرهائن” في غزة للقاء عائلات الرهائن الذين لا يزالون محتجزين هناك، رغم أن بعضهم لقي حتفه أثناء فترة احتجازه.

تجدر الإشارة إلى أن صفقة تبادل الرهائن التي أسفرت عن إطلاق سراح عيدان ألكسندر تأتي في وقت حساس، حيث تستمر الأوضاع في غزة في التأثير على حياة العديد من المدنيين والرهائن. في ظل ذلك، تواصل الولايات المتحدة الأمريكية البحث عن حلول دبلوماسية ووساطات لإعادة المزيد من الرهائن إلى أوطانهم في المستقبل.

I was honored to meet Edan Alexander today and welcome him home. After months in captivity, the world is inspired by his courage and resilience. His return gives hope to so many. We also had the opportunity to speak with @POTUS, whose leadership made this possible. We remain… pic.twitter.com/9rninnXSJy — Office of the Special Envoy to the Middle East (@SE_MiddleEast) May 13, 2025