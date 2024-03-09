بعد 60 عاماً من وفاتها.. «مارلين مونرو» تعود في نسخة رقمية

بعد أكثر من 60 عاماً على وفاة مارلين مونرو، التقى عشاق ومحبو الأيقونة الأميركية مع نسخة رقمية، منها تم إعدادها بمساعدة الذكاء الاصطناعي في مؤتمر ساوث باي ساوث وست للتكنولوجيا، أمس الجمعة، بمدينة أوستن في ولاية تكساس.

وصممت شركة “سول ماشينز”، وهي شركة ذكاء اصطناعي متخصصة في تصميم شخصيات رقمية واقعية، “ديجيتال مارلين” بشراكة مع “أوثينتيك براندز غروب”.

وتطل النسخة الرقمية التي أطلق عليها اسم “ديجيتال مارلين” عبر شاشة كمبيوتر مرتديةً قميصا أسود مع تصفيفة شعرها الأشقر المألوفة وتتحدث بصوتها الهامس المألوف كما سيمكنها التعبير عن مشاعرها، مثل الابتسام رداً على تلقي إطراء.

وفي تجربة أجريت حديثاً، حددت “ديجيتال مارلين” دورها السينمائي المفضل على أنه شخصية “شوغر” في الفيلم الكوميدي “سام لايك إت هوت” الصادر عام 1959 بعد أن سكتت قليلًا وأطرقت متأملةً قبل أن تجيب.

وذكرت أنها تجد الشخصية المثيرة والضعيفة في ذات الوقت “دوراً صعباً، إلا أنه يستحق العناء”. ورشّحت أيضاً مشاهدة أفلام كوميدية أخرى مثل “جنتلمين بريفر بلوندز”.