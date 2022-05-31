بعد 7سنوات.. الخطوط الجوية التونسية تعود إلى طرابلس

أعلن المجلس الأعلى لرجال الأعمال التونسيين والليبيين افتتاح مقر الخطوط التونسية بشارع هايتي في العاصمة طرابلس.

وقال المجلس الأعلى عبر صفحته على فيسبوك، إن افتتاح مقر الخطوط التونسية بشارع هاييتي بطرابلس جاء بعد توقف دام أكثر من 7 سنوات.

وأشرف على افتتاح مقر الخطوط التونسية السفير التونسي أسعد العجيلي، والقنصل العام التونسي توفيق القاسمي، والمدير العام للشؤون التجارية للخطوط الجوية التونسية كريم قديش.

وأعرب الحاضرون عن فخرهم بهذا المولود الجديد مؤكدين ضرورة إبقاء الخط الجوي بين تونس و ليبيا و بقية الدول مستقرا.

ومن المتوقع افتتاح مقرات للخطوط بالمنطقتين بالجنوبية والشرقية، كذلك الإعلان عن افتتاح خط معيتيقة جربة اعتبارا من مطلع الشهر القادم، بحسب المدير الاقليمي لشركة الخطوط التونسية.