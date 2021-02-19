بعد 7 أشهر.. مركبة «برسيفيرنس» تهبط بنجاح على سطح المريخ

عين ليبيا | نُشر: الجمعة، 19 فبراير 2021 - 21:19 | آخر تحديث: 19 فبراير 2021 - 21:20 نُشر: الجمعة، 19 فبراير 2021 - 21:19
تكنولوجيا
ناسا
ًصورة من المريخ التقطتها "برسفيرنس" فور هبوطها على سطح المريخ

بعد رحلة استغرقت نحو 7 أشهر، هبطت مركبة برسيفيرنس الفضائية التابعة لوكالة الفضاء الأمريكية “ناسا” بنجاح على سطح المريخ، قاطعة نحو نصف مليار كيلومتر.

واحتفل المهندسون في مركز التحكم في المهمة، في ولاية كاليفورنيا، بعد تأكيد نبأ هبوط المركبة.

وستقضي مركبة برسيفيرنس، ذات الست عجلات، عامين على الأقل في حفر صخور على سطح الكوكب الأحمر، بحثا عن آثار تدل على وجود حياة في الماضي.

وهبطت المركبة في فوهة عميقة، بالقرب من خط استواء المريخ، تُسمى جيزيرو.

ويعتقد العلماء أن الفوهة كانت تضم بحيرة عملاقة قبل مليارات السنين. مما يرجح احتمال وجود حياة أيضاً.

آخر تحديث: 19 فبراير 2021 - 21:20
اقترح تصحيحاً

اترك تعليقاً

قد يهمك أيضاً