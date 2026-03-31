بعد 7 سنوات من الإغلاق.. السفارة الأمريكية في فنزويلا تعود للعمل

استأنفت السفارة الأمريكية في كاراكاس أعمالها رسميا، بعد إغلاق دام 7 سنوات، في خطوة جاءت عقب استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

وأوضحت السفارة الأمريكية في بيان رسمي أن استئناف النشاط يمثل “مرحلة جديدة في حضورنا الدبلوماسي بفنزويلا”، مؤكدًة أن هذا يعزز القدرة على “إقامة حوار مباشر” مع الحكومة المؤقتة والمجتمع المدني والقطاع الخاص في البلاد.

وكانت السفارة الأمريكية قد أغلقت أبوابها منذ تعليق العلاقات الدبلوماسية بين الولايات المتحدة وفنزويلا في عام 2019، وهو الإغلاق الذي استمر حتى بداية العام الحالي بعد اتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ويأتي استئناف العمل الدبلوماسي بعد سلسلة من الأحداث المهمة، بينها عملية شنها الجيش الأمريكي في 3 يناير 2026، أسفرت عن مقتل واعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته ونقلهم إلى الولايات المتحدة.

وبحسب الإعلان، ستتولى الولايات المتحدة خلال الفترة الانتقالية إدارة شؤون فنزويلا، مع فتح المجال أمام شركات أمريكية للاستثمار في قطاع النفط دون تحديد جدول زمني دقيق.

وجاء الاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية في أوائل مارس 2026، عقب مباحثات أجرتها واشنطن مع الحكومة المؤقتة للرئيسة ديلسي رودريغيز، بهدف تعزيز التعاون وإعادة تفعيل القنوات الدبلوماسية الرسمية.