بعد 8 أشهر من تعيينه.. إقالة رئيس الحكومة التونسية

بعد 8 أشهر من تعيينه، أعلنت الرئاسة التونسية عن إقالة رئيس الحكومة كمال المدوري.

وقالت الرئاسة في بيان، إن الرئيس قيس سعيّد، “أنهى مهام كمال المدوري رئيس الحكومة، وعين سارة الزعفراني الزنزري خلفا له”.

وأعلنت الرئاسة في منشور لاحق أن “سعيّد” استقبل مساء الخميس سارة الزعفراني الزنزري، التي كلفها برئاسة الحكومة”.

وشدد الرئيس التونسي، على ضرورة “إحكام تناسق العمل الحكومي”، و”تذليل كل العقبات لتحقيق انتظارات الشعب التونسي”، وفق منشور الرئاسة.

كما أفادت الرئاسة أن “سعيّد” قرر تعيين صلاح الزواري وزيرا للتجهيز والإسكان”.

الجدير بالذكرأ أن “الرئيس التونسي كان عين رئيس الحكومة المقال في 7 أغسطس 2024، بعد أن أقال رئيس الحكومة أحمد الحشاني”.

يذكر أن “الزعفراني، هي مهندسة شغلت منصب وزيرة التجهيز والإسكان منذ عام 2021، ثالث رئيس للوزراء في أقل من عامين”، وكان “انتقد “سعيّد” في الأشهر الماضية أداء الوزراء بشكل متكرر، وقال إنه لم “يرق للمستوى المطلوب وإن “انتظارات” الشعب التونسي عالية”.

وفي 6 فبراير، “أقال سعيّد، وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، وعين بدلا عنها القاضية مشكاة سلامة الخالدي”، وأعيد انتخاب “سعيّد” في 6 أكتوبر 2024 بأغلبية ساحقة “أكثر من 90%” في الانتخابات”.