بعد 8 سنوات.. «أنجلينا جولي وبراد بيت» يتوصلان إلى «تسوية طلاق»

بعد محاولات دامت 8 سنوات، توصل الممثلان الأمريكيان “أنجلينا جولي وبراد بيت” إلى تسوية طلاق، مما وضع حدا واضحا لواحدة من أطول حالات الطلاق وأكثرها إثارة للجدل في تاريخ “هوليوود”.

وأكد محامي جولي، جيمس سيمون لوكالة “أسوشيتد برس”، أن “الزوجين توصلا إلى اتفاق”.

وقال سيمون في بيان: “منذ أكثر من 8 سنوات، تقدمت “أنجلينا” بطلب الطلاق من “براد بيت”.

وأضاف: “تركت هي والأطفال جميع الممتلكات التي شاركوها مع “بيت”، ومنذ ذلك الوقت ركزت على إيجاد السلام والشفاء لعائلاتهما، هذا مجرد جزء واحد من عملية طويلة مستمرة بدأت قبل 8 سنوات”.

وتابع سيمون: “بصراحة “أنجلينا” مرهقة، لكنها تشعر بالارتياح لأن هذا الجزء قد انتهى”.

يذكر ان “جولي وبيت”، كانا من أكثر الثنائيات بريقًا في هوليوود، وارتبطا لمدة عقد تقريبًا وأصبحا خلاله والدين لستة أبناء قبل أن يتزوجا في عام 2014، وتقدمت جولي بطلب الطلاق من بيت في عام 2016”.

وكان الزوجان “معروفين باسم “برانجيلينا” من قبل المعجبين، وقد التقيا أثناء تصوير فيلم “السيد والسيدة سميث” عام 2005، وهذا الزواج هو الثاني لبيت، إذ سبق له أن تزوج نجمة مسلسل Friends جنيفر أنيستون، والثالث لجولي بعد الممثلين بيلي بوب ثورنتون وجوني لي ميلر”.