بعد 9 سنوات من الجريمة.. «جنايات الزاوية» تقضي بإعدام قاتل نبيل الدخلي

أعلنت النيابة العامة أن محكمة جنايات الزاوية أصدرت حكمًا يقضي بإعدام المتهم (ع. ر. ا) قصاصًا، بعد إدانته بارتكاب جريمة القتل العمد بحق المجني عليه نبيل مسعود الدخلي في مدينة الجميل، في واقعة تعود إلى عام 2016.

وأوضحت النيابة العامة أنها أقامت الدعوى العمومية في مواجهة المتهم على خلفية اتهامه بقتل المجني عليه نبيل مسعود الدخلي عمدًا، لتنتهي محاكمة القضية بإدانته خلال آخر جلسات المحكمة، التي أصدرت حكمها بإنزال عقوبة الإعدام قصاصًا بحقه.

ويأتي هذا الحكم بعد استكمال الإجراءات القضائية المتعلقة بالقضية المنظورة أمام محكمة جنايات الزاوية، في إطار الفصل في الجرائم المنظورة أمام القضاء الليبي.

تُعد محاكم الجنايات في ليبيا الجهة القضائية المختصة بالنظر في القضايا الجنائية الكبرى، بما في ذلك جرائم القتل العمد، وذلك استنادًا إلى الإجراءات القانونية المعمول بها، وصولًا إلى إصدار الأحكام القضائية وفقًا لما تقرره المحاكم المختصة.