بعد 99 يوما.. نار غزة تكوي الجميع والمنقطة تغلي

المنطقة برمتها تغلي على نار الحرب في قطاع غزة، ومن تصاعد الاشتباكات على الحدود الشمالية لفلسطين، إلى تكرار استهداف القواعد الأمريكية في العراق، وصولا إلى الحرب المعلنة رسميا على اليمن، كلها هزات ارتدادية للمشهد الدامي المستمر في قطاع غزة منذ 99 يوما.

وفي يوم آخر من أيام الحرب على قطاع غزة قتل عشرات الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف إسرائيلي على أنحاء متفرقة في القطاع.

وذكرت وسائل إعلام فلسطينية أنه قتل 20 فلسطينياً جراء قصف للطيران استهدف منزلاً في حي الدرج بمدينة غزة فجر اليوم، فيما وصل عدد من الجرحى لمستشفى ناصر جراء قصف مدفعي عنيف وسط وجنوب خان يونس.

ونفذ الطيران الإسرائيلي قصفا عنيفا على قزان النجار والبطن السمين في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة خان يونس، وعلى منازل عدة في حي الدعوة شمال النصيرات وسط قطاع غزة، ما أسفر عن مقتل العشرات، وإصابة آخرين، ولا يزال هناك مفقودون تحت الأنقاض.

كما تعرض شرق دير البلح والنصيرات والمغازي ومحيط مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة لقصف عنيف.

وقتل 3 فلسطينيين جراء قصف الطيران للتجمعات السكنية في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

ولليوم الثاني، يتواصل الانقطاع الكامل لخدمات الاتصالات والانترنت مع قطاع غزة، بسبب القصف المتواصل، حيث يعاني قطاع الاتصالات من الاستهداف المستمر، ووصل حجم الدمار فيه إلى ما يزيد عن 80 بالمئة، إضافة لتعرض الطواقم الفنية للاستهداف المباشر، خلال قيامها بعملها.

وأعلن الهلال الأحمر الفلسطيني انقطاع الاتصال بشكل كامل عن طواقمه العاملة في قطاع غزة، ما يزيد من حجم التحديات التي تواجه طواقمه في تقديم الخدمات الإسعافية والوصول للجرحى والمصابين بالسرعة اللازمة.

وبحسب إحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفع عدد ضحايا القصف الإسرائيلي منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي إلى 23708 قتلى، وأكثر من 60000 جريح، والآلاف المفقودين.