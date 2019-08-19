الرئيسية | رياضة

بعشرة لاعبين.. أتلتيكو مدريد يتغلب على خيتافي بشق الأنفس

عين ليبيا | آخر تحديث: 19 أغسطس 2019 - 13:34
حجم الخط
طباعة
Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

أحرز ألفارو موراتا هدف أتلتيكو الوحيد قبل أن يهدر فرصة تعزيز النتيجة لمصلحة أصحاب الأرض. [إنترنت]

استطاع أتلتيكو مدريد الإفلات من فخ ضيفه خيتافي، بعدما تغلب عليه بشق الأنفس 1-0 أمس الأحد، في مستهل مبارياتهما في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا” هذا الموسم.

حيث أحرز ألفارو موراتا هدف أتلتيكو الوحيد قبل أن يهدر فرصة تعزيز النتيجة لمصلحة أصحاب الأرض، عقب إضاعته ركلة جزاء في الدقيقة 56 من عمر المباراة.

أخبار ذات صلة
سواريز يتعرض لإصابة قوية في القدم اليمنى وأنباء عن غيابة لفترة طويلة

هذا واتسمت المباراة بالعصبية على حساب المستوى الفني، الأمر الذي دفع حكم اللقاء إلى طرد لاعب من كلا الفريقين، حيث أشهر البطاقة الحمراء لكل من خورخي مولينا لاعب خيتافي، ورونان لودي لاعب أتلتيكو مدريد.

Email
WhatsApp
Share
Tweet
Share

اقرأ أيضا

اترك تعليق

  اشتراك  
نبّهني عن