بعضوين عن كل إقليم.. مجلس النواب يختار مُمثليه في لجنة 6+6

صوّت مجلس النواب على اختيار ممثليه في لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية بنائبين عن كل إقليم.

وقال المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إنّ النواب المصوت عليهم هم: عز الدين قويرب وميلود الأسود عن إقليم طرابلس، وجلال الشويهدي ونور الدين المنفي عن إقليم برقة، وأبوصلاح الشلبي وصالح قلمة عن إقليم فزان.

وبذلك عُلقت جلسة مجلس النواب، إلى يوم غدٍ الثلاثاء.

وكان مجلس النواب خصص جدّول أعمال الجلسة في اختيار أعضاء لجنة 6+6 لإعداد القوانين الانتخابية.

يُذكر أن المجلس الأعلى للدولة صوت في وقت سابق، بالموافقة على التعديل الدستوري الـ13 وعلى تشكيل لجنة صياغة القوانين الانتخابية المكونة من 12 عضوا مناصفة بين مجلسي النواب والدولة.

وقال عضو مجلس النواب عبدالمنعم العرفي في تصريح لـ«عين ليبيا»، إن اللجنة التي ستشكل ستراعي الأقاليم الـ3 للدولة، بحيث يتم اختيار عن كل إقليم عضوين في اللجنة؛ وذلك لضمان تمثيل جميع الليبيين.