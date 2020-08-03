بعد توقف محدود.. إعادة تشغيل حقل «الاستقلال» الغازي

أفادت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز، بإعادة تشغيل حقل الاستقلال “التحدي” الغازي.

وبعد توقفه لفترة محدودة، تمكن العاملون الوطنيون بحقل الاستقلال “التحدي” من إعادة عمليات تشغيل الحقل والذي توقف بشكل مفاجئ وطارئ.

ونوهت الشركة في بيان، بأن العاملين بالحقل بذلوا جهوداً كبيرة استمرت حوالي 8 ساعات، وهي فترة التوقف، حتى تمكنوا من إعادة التشغيل، رغم الظروف المعقدة التي يمرون بها، لاسيما بقاؤهم لفترة طويلة في العمل والنقص الشديد في قطع الغيار والإمكانيات المحدودة.

وأضاف البيان: “وخـلال هذه الساعات الثمانية فقد كانت الضغوط في الخط في حدود العمليات التشغيلية ولم تتأثر بشكل كبير، حيث أن أنابيب منظومة نقل وتزويدات الغاز تحتوي على كمية من الغاز ساهمت في تعويض الفاقد والمحافظة على الضغوط المطلوبة، وتم تعويض جزء من الغاز المفقود بزيادة الإنتاج من حقل آخر وذلك لضمان توفير الكمية المطلوبة لتزويد شركة الكهرباء بحاجتها لتشغيل محطات التوليد”.

وأكدت إدارة شركة سرت أنها والعاملون فيها لا يدخرون جهداً في الحفاظ على استقرار عمليات ضخ الغاز والكميات المطلوبة للمستهلكين، وأنها في تواصل وتنسيق مستمر معهم، وفي مقدمتهم الشركة العامة للكهرباء.

كما أبدت إدارة الشركة استغرابها من تبرير ساعات طرح الأحمال لهذا العطل الفني الذي لم يؤثر على إمدادات الغاز وفقا للكميات المتفق عليها، بحسب الشركة.

يُشار إلى أن حقل التحدي الذي يقع في حوض سرت بالقرب من حقل زلطن النفطي يُغذي محطتي كهرباء شمال بنغازي والزويتينة، وتقدر طاقته الإنتاجية للحقل بنحو 270 مليون قدم مكعبة من الغاز و36 ألف برميل يوميًّا من المكثفات، وهو مجهز لمعالجة الغاز بقدرة 350 مليون قدم مكعبة يوميًّا.