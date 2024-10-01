بعمر الـ33.. نجم أتلتيكو يعلن الاعتزال

أعلن النجم الفرنسي، أنطوان غريزمان، نجم أتلتيكو مدريد اعتزاله اللعب دوليا مع منتخب فرنسا.



ونشر غريزمان مقطع فيديو يجمع صورا من مسيرته مع المنتخب الفرنسي وكتب الفائز بكأس العالم 2018، عبر حسابه على تطبيق “إكس”: “بقلب مملوء بالذكريات أغلق هذا الفصل من حياتي، شكرا لكم على هذه المغامرة الرائعة وأراكم قريبا”.

C’est avec le cœur plein de souvenirs que je clos ce chapitre de ma vie. Merci pour cette magnifique aventure tricolore et à bientôt. 🇫🇷 pic.twitter.com/qpw8dvdtFt — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) September 30, 2024

ويأتي إعلان الاعتزال الدولي لنجم أتلتيكو مدريد الإسباني، قبل أيام قليلة عن إعلان قائمة المنتخب الفرنسي للمعسكر المقبل.

وكان غريزمان كشف مؤخرا بأنه مر بفترة معقدة مع منتخب فرنسا خلال بطولة أوروبا “يورو 2024″، مبديا استياءه من تبديل مستمر لمركزه في الفريق.

وخاض غريزمان 137 مباراة دولية مع منتخب فرنسا وسجل 44 هدفا وصنع 38 أخرى.

وفاز غريزمان بكأس العالم 2018، وبدوري الأمم الأوروبية 2020-2021 مع فرنسا