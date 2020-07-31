بعمر 96.. طالب يتخرج من جامعة باليرمو

كأكبر طالب جامعي سناً في تاريخ إيطاليا، تخرج “جوزيبي باترنو” بعمر 96 عاماً، من جامعة باليرمو الإيطالية.

وولد “باترنو” عام 1923، غير أن عمره لم يقف أمامه عائقاً ليلتحق بالدراسة والتخصص في التاريخ والفلسفة.

وكانت نشأة “باترنو” في أسرة فقيرة، ولم يتمكن في شبابه من التسجيل في الجامعة، ثم خدم في البحرية خلال الحرب العالمية الثانية، منذ سن الـ20، وبعدها أصبح عاملاً في السكك الحديدية.

بعد ثلاث سنوات من الدراسة، تخرج “باترنو” أخيراً، الأربعاء الماضي، ليصبح أكبر خريج جامعي في إيطاليا، ونال نتيجة ذلك إعجاب زملائه ومعلميه وأسرته الذين صفقوا بحرارة خلال حفل التخرج.

وحقق باترنو “درجة امتياز مع مرتبة الشرف العليا” وهي أعلى علامة في الفصل. كما وضع رئيس الجامعة إكليل الغار التقليدي الممنوح للطلاب الإيطاليين على رأسه.

وقال ردا على سؤال عن شعوره بالتخرج في سن أكبر من معظم الناس في العالم:

أنا شخص عادي، مثل كثيرين آخرين، من حيث العمر تجاوزت كل الآخرين ولكني أكملت دراستي بسبب الرغبة في ذلك.

وأشار، أنه استخدم الآلة الكاتبة خلال دراسته، كما استعان بالكتب بدلا من غوغل للبحث عن المعلومات.