بعملية دقيقة.. ضبط كميات ضخمة من وقود الديزل في زليتن والنيابة تفتح تحقيقًا موسعًا

باشرت وحدة شؤون الضبط القضائي بمكتب النائب العام، تحقيقاً في واقعة طرح محروقات خارج إطار التعامل المشروع بمنطقة نعيمة التابعة لبلدية زليتن، وذلك في إطار جهودها لمكافحة الجرائم الاقتصادية وضبط المتورطين في تهريب الوقود واستغلاله بطرق غير قانونية.

وأسفر البحث والتحري عن تحديد موقع إدارة النشاط المحظور، والتعرف على هُويات المشتبهين المتورطين في الواقعة، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

وفي سياق متصل، وبناءً على المعلومات الواردة، انتقل وكيل نيابة النظام العام إلى موقع المخالفة، حيث تمكن من ضبط كمية تقدر بـ(20,000) لتر من وقود الديزل، كانت معدّة للتداول بشكل غير قانوني.

وقد وجّه وكيل النيابة بالتحفظ على جميع المضبوطات داخل موقع المعاينة، كما أصدر أوامر بضبط المشتبهين وإحضارهم لاستكمال التحقيقات وعرضهم على الجهات القضائية المختصة.

تأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها النيابة العامة للحد من ظاهرة تهريب الوقود واستغلاله، بما يضمن حماية الاقتصاد الوطني وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء.