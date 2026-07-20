بعملية نوعية.. القوات العراقية تدكّ أوكار «تنظيم داعش» في كركوك

نفذت قوات عراقية خاصة عملية أمنية محمولة جوًا استهدفت مواقع تابعة لتنظيم داعش في محافظة كركوك شمالي العراق، أسفرت عن تحديد وتدمير 6 مضافات للتنظيم ضمن منطقة وادي زغيتون.

وقالت خلية الإعلام الأمني في قيادة العمليات المشتركة العراقية، في بيان نقلته وسائل إعلام محلية، إن العملية جاءت بناءً على معلومات استخباراتية وصفتها بالدقيقة والمؤكدة، وردت من جهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب.

وأوضح رئيس خلية الإعلام الأمني الفريق سعد معن أن قوة محمولة جوًا من القوات الخاصة نفذت عملية أمنية خاطفة فجر الاثنين، بعد تخطيط وإشراف من خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة.

وقال الفريق سعد معن: “بناءً على معلومات استخبارية دقيقة ومؤكدة وردت من جهاز المخابرات الوطني العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب وبإشراف وتخطيط من قبل خلية الاستهداف في قيادة العمليات المشتركة، نفذت قوة محمولة جوًا من الأبطال في القوات الخاصة عملية أمنية خاطفة فجر اليوم”.

وأضاف أن العملية أسفرت عن تحديد 6 أوكار للإرهابيين في منطقة وادي زغيتون ضمن قاطع قيادة عمليات كركوك.

وأشارت قيادة العمليات المشتركة العراقية إلى أن طيران الجيش شارك في تنفيذ العملية عبر توجيه ضربات جوية دقيقة استهدفت المضافات التي جرى رصدها، فيما باشرت القوات الخاصة عمليات تفتيش المنطقة وتفجير ما تبقى من المواقع المستهدفة.

وقالت القيادة إن القوات الأمنية تواصل عملياتها بمختلف تشكيلاتها لملاحقة عناصر التنظيم، مؤكدة استمرار الجهود الاستخباراتية والعسكرية لمنع إعادة نشاط خلايا داعش في المناطق التي تشهد تحركات محدودة للتنظيم.

وأضافت قيادة العمليات المشتركة أن العملية جاءت ضمن سلسلة من الضربات الأمنية التي تعتمد على المعلومات الاستخباراتية والاستهداف الدقيق لمواقع التنظيم، بهدف القضاء على بقايا أوكاره وتجفيف مصادر تحركه.

ولا تزال القوات العراقية تواصل عمليات المسح والتطهير في المنطقة المستهدفة للتأكد من خلوها من أي تهديدات أو عناصر مرتبطة بالتنظيم.

هذا ورغم إعلان العراق عام 2017 استعادة السيطرة على جميع المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم داعش، تواصل القوات الأمنية تنفيذ عمليات عسكرية واستخباراتية ضد خلايا محدودة للتنظيم تنشط في مناطق جبلية وصحراوية، خصوصًا في محافظات كركوك وصلاح الدين والأنبار، مستفيدة من طبيعة التضاريس الوعرة لتنفيذ هجمات متفرقة.