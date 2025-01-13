بعيداً عن الحروب.. وفيات وإصابات بحوادث مختلفة في عدة دول

بعيدا عن الحروب، وفي إطار حوادث الوفيات اليومية التي تسجلها العديد من دول العالم، قتل وأصيب مواطنون في الجزائر والتشيك.

ففي الجزائر، شهدت ولاية غليزان غرب البلاد، حادثة مأساوية، حيث “لقيت عائلة مكونة من 4 أفراد مصرعها اختناقا بغاز أحادي أكسيد الكربون، من وسائل التدفئة خلال البرد الشديد”.

وأفاد بيان الحماية المدنية الجزائرية، بأن “مصالحها تدخلوا في من أجل حادث اختناق بغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من سخان الماء داخل مسكن بالمدينة الجديدة بن عدة بن عودة (بلدية غليزان)، مما أدى إلى وفاة أربعة أشخاص (أم وأبناؤها الثلاثة)”.

وأضاف البيان: “قام أعوان الحماية المدنية التابعون للوحدة الرئيسية بنقل جثث الضحايا الذين تتراوح أعمارهم بين 11 و40 سنة إلى مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية الاستشفائية المحلية”.

هذا وحذرت السلطات الجزائرية في وقت سابق، من “خطورة التسمم والاختناقات بغاز أحادي أكسيد الكربون، داعية لرفع درجة الحيطة والحذر والاستعمال العقلاني لمختلف وسائل التدفئة”.

التشيك.. مصرع 6 أشخاص بانفجار في مطعم

أفادت السلطات التشيكية، “أن 6 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 8 آخرون في انفجار تسبب في اندلاع حريق في أحد المطاعم بوسط مدينة موست الصناعية حيث نقل المصابون للعلاج في براغ”.

وأشارت خدمات الطوارئ، إلى أن “النيران انتشرت بسرعة غير عادية وأن أسطوانات غاز أخرى انفجرت أثناء عملية إطفاء الحريق”.

وذكرت مصادر محلية أن “الحريق دمر المطعم بالكامل حيث وصل ارتفاع النيران ما بين مترين إلى ثلاثة أمتار، وتم إرسال أكثر من 60 رجل إطفاء و10 فرق إسعاف ومروحية إنقاذ إلى موقع الحادث”.

وقال الرئيس التشيكي بيتر بافيل في منشور على منصة إكس : “أشعر بحزن عميق بسبب المأساة التي وقعت في موست”. وبدأت الشرطة تحقيقا في جريمة يشتبه أنها تهدد السلامة العامة.