بعيداً عن وطنه.. أيادي كورونا القاتلة تُودي بحياة «جبريل»

وفاة رئيس حزب تحالف القوى الوطنية بسبب كورونا . [أرشيفية/رويترز]

أفادت مصادر طبية، بوفاة رئيس تحالف القوى الوطنية الدكتور محمود جبريل، اليوم الأحد، في أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة.

وتوفي دكتور جبريل عن عمر يناهز 68 عاما، بعد أيام من إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت صحيفة “اليوم السابع” المصرية عن مصدر مطلع قوله، إن الدكتور محمود جبريل توفي بسبب إصابته بفيروس كورونا بعد تدهور حالته الصحية خلال الأيام الماضية، وذلك بعد الإعلان عن دخوله المستشفى يوم 27 مارس الماضي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا.

وأعلن تحالف القوى الوطنية، في 26 من مارس الماضي، عن إصابة الدكتور جبريل بفيروس كورونا.

وبحسب بيان للتحالف حينها، فإن نتيجة تحاليل رئيس الحزب ظهرت إيجابية.

وقالت تقارير صحفية مصرية إن جبريل كان يعاني من مشكلات في القلب، الأمر الذي تسبب في تدهور حالته الصحية بعد إصابته بفيروس كورونا المستجد.

يُشار إلى أن الدكتور محمود جبريل هو سياسي ليبي معارض للنظام السابق، ومتحصل على شهادة دكتوراه في التخطيط الاستراتيجي والعلوم السياسية.

وتقلد منصب أمين مجلس التخطيط الوطني ومدير مجلس التطوير الاقتصادي إبان عهد حكم معمر القذافي،

وتولى دكتور جبريل منصب رئيس الوزراء في المجلس الانتقالي الليبي سابقاً، منذ 5 مارس 2011 وحتى 23 أكتوبر 2011.

وبعد أحداث عام 2011 أنشأ حزب تحالف القوى الوطنية السياسي.

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