بغداد:خلية اتصال مع ثلاث دول لمكافحة المخدرات

اعلن العراق عن تشكيل خلية اتصال مشتركة مع الأردن ولبنان وسوريا لمكافحة المخدرات.

وقال وزير الداخلية العراقي عبد الامير الشمري، إن الاجتماع الذي عقد في الاردن بمشاركة العراق وسوريا ولبنان لبحث عملية مكافحة تهريب المخدارت، خرج بمجموعة توصيات اهمها تشكيل خلية اتصال مشتركة من أجل اختزال الوقت ومتابعة عصابات تهريب المخدرات الدولية.

وأشار الشمري، خلال مؤتمر “حوار بغداد السادس للتواصل الإقليمي”، إلى أن هناك تعاونا كبيرا من قبل دول الجوار، مؤكدا أنه تم تحقيق نتائج جيدة أسفرت عن إلقاء القبض على تجار مخدرات من دول الجوار مع ضبط كميات كبيرة من المواد المخدرة، كما تم تفعيل المراقبة.

وبحسب وكالة أنباء العراق، بين وزير الداخلية العراقي، أنه تم إصدار أحكام على 80 تاجر مخدرات دوليا خلال العام الماضي، مشيراً الى أنه تم إعداد استرايجية شاملة في بداية العام 2023 لمدة ثلاث سنوات، تضمنت 15هدفاً مع 24 شريكا.

ولفت الشمري، إلى أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وجّه بأن يكون العراق محور المنطلق الامني لمكافحة المخدرات.

يذكر أنه كان عقد في 17 فبراير الجاري في العاصمة الأردنية عمان اجتماع رباعي لوزراء داخلية الأردن وسورية والعراق ولبنان، وبحث المجتمعون سبل تعزيز التعاون لمواجهة التحديات المشتركة التي تواجه المنطقة بما يخص مكافحة آفة المخدرات التي ‏تهدد السلم المجتمعي.