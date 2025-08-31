بغداد آمنة.. العراق يحذّر المواطنين من الانجرار وراء إشاعات

نفت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، حدوث أي تفجير موجه قرب مطار بغداد الدولي، مؤكدة أن الأنباء المتداولة عبر بعض وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي “عارية تماماً عن الصحة”.

ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) عن بيان المكتب الإعلامي للوزارة أن “الوضع الأمني في العاصمة آمن ومستقر، ولم تُسجل أية حوادث من هذا النوع”، مشيرة إلى أن هذه الشائعات تهدف إلى إثارة البلبلة بين المواطنين.

ودعت الوزارة جميع المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الإشاعات والاعتماد على البيانات الرسمية كمصدر وحيد للمعلومات الأمنية.

يُشار إلى أنه في الأحد الماضي، تداولت تقارير إعلامية عن حادثة إطلاق شرطي النار على نفسه أثناء مناوبته في نقطة تفتيش بمطار بغداد، ما أسفر عن إصابته بشكل حرج.

وأكد مصدر أمني عراقي أن السلطات شكلت فريق تحقيق لتحديد ملابسات الحادث، فيما نفت إدارة المطار بعد ذلك سماع أي إطلاق نار داخله.

الوزارة شددت على ضرورة التحقق من الأخبار قبل تداولها، لضمان عدم التأثير على الاستقرار الأمني في العاصمة.

وزارة الدفاع العراقية تنفي اختطاف ضابط في ذي قار وتتوعد بملاحقة الجهات الإعلامية المروجة

نفت وزارة الدفاع العراقية، أمس السبت، ما تردد حول اختطاف ضابط في الجيش بمحافظة ذي قار، مؤكدة أن هذه الأخبار “عار تماما عن الصحة”.

وقالت الوزارة في بيان رسمي، نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إن الجيش العراقي “بجميع صنوفه هو حامي الوطن وسوره المنيع، ولن تسمح بتشويه صورته أو استغلالها في أخبار مزيفة تهدف إلى الإثارة وإرباك الرأي العام”.

ودعت وزارة الدفاع وسائل الإعلام إلى توخي الدقة في نقل الأخبار، مؤكدة احتفاظها بحقها في مقاضاة أي جهة إعلامية روجت لمثل هذه المزاعم دون تحرٍ أو مصداقية، وفق الأطر القانونية المعمول بها.

وكانت بعض التقارير المحلية ذكرت أن ضابطاً برتبة عميد في الجيش العراقي اختطف على يد إحدى العشائر في ناحية العكيكة بقضاء سوق الشيوخ بمحافظة ذي قار، إثر نزاع عنيف حول ملكية أرض زراعية، وأشارت إلى أن الاشتباك أسفر عن إصابة معلم في وزارة التربية قبل أن يتطور الأمر إلى احتجاز الضابط.

وزارة الدفاع أكدت أن هذه المزاعم غير دقيقة، وأنها تهدف إلى تشويه صورة الجيش وإثارة البلبلة بين المواطنين، مطالبة الجميع بالاعتماد على المصادر الرسمية في نقل الأخبار المتعلقة بالقوات المسلحة.