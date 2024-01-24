بغداد: الهجمات الأمريكية تتجاوز سيادة العراق بشكل سافر

عبرت الحكومة العراقية اليوم عن رفضها وإدانتها الهجمات التي تشنها الولايات المتحدة على مواقع عسكرية عراقية مؤكدة انها “تتجاوز سيادة العراق بشكل سافر”.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي في بيان إن هذه الاعتداءات تؤدي إلى “تصعيد غير مسؤول” مؤكدا أن العراق يتعامل معها على أنها “تصعيد وافعال عدوانية” تقوض أعوام من التعاون.

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أعلنت اليوم شن هجمات على ثلاث منشآت مرتبطة بفصائل تقول إنها متحالفة مع إيران.

وقال جعفر الحسيني المتحدث العسكري باسم جماعة كتائب حزب الله العراقية على منصة إكس “مستمرون بدك معاقل الأعداء، نصرة لأهلنا في غزة، حتى تتوقف آلة القتل المدعومة أمريكيا، ورفع كامل الحصار. وهذا وعد الأحرار”.