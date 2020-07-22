بغداد.. كلب يكتشف جثة امرأة مدفونة منذ عامين

نقلت قناة “الحرة”، عن مصادر أمنية عراقية قولها، إن صاحب أحد المشاتل الزراعية في بغداد عثر على بقايا امرأة مدفونة في أرض مشتله، بعد قيام كلبه بالحفر في الأرض.

واعتقلت الشرطة الرجل الذي استأجر المشتل حديثا لجعله مركزا لبيع الكلاب والقطط والحيوانات الأليفة.

وحفر أحد الكلاب التي يمتلكها الرجل، أرض المشتل قبل أن يعثر على جثمان امرأة تقول الشرطة إنه مدفون هنا منذ أكثر من عامين.

وتنتشر مشاتل بيع المنتجات الزراعية والحيوانات الأليفة في المنطقة، الواقعة قرب مبنى كليتي القانون والإدارة والاقتصاد التابعتين لجامعة بغداد

واعتقلت السلطات صاحب المشتل الجديد، والمالك القديم للتحقيق معهما، بينما يحاول مركز الطب الشرعي تحديد هوية الجثمان ومعرفة سبب الوفاة.