بغياب مندوبي أمريكا وفرنسا والغابون.. ممثلو 12 دولة في مجلس الأمن يزورون رفح

في خطوة رمزية، بعد إحباط الولايات المتحدة مشروع قرار يدعو لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، من المقرر أن يزور 12 مندوبا لدى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، اليوم، مدينة رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة.

وبحسب، رويترز، تأتي الزيارة بترتيب من دولة الإمارات، ليطلع أعضاء مجلس الأمن عن كسب على الأوضاع هناك و آلية إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بعد أيام قليلة من تحذير الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أن آلاف الأشخاص في القطاع الفلسطيني المحاصر “يتضورون جوعا”.

وتجري في أروقة مجلس الأمن مداولات حول مشروع قرار صاغته الإمارات يطالب الطرفين المتحاربين “بالسماح باستخدام جميع الطرق البرية والبحرية والجوية المؤدية إلى غزة وفي جميع أنحائها” لإيصال المساعدات ويدعو لإنشاء آلية لمراقبة المساعدات تديرها الأمم المتحدة في قطاع غزة.

وقالت مندوبة الإمارات لدى الأمم المتحدة لانا نسيبة إن الهدف من الزيارة هو “التعرف بشكل مباشر على ما هو مطلوب فيما يتعلق بتوسيع نطاق العمليات الإنسانية التي تلبي احتياجات الشعب الفلسطيني في غزة” مشيرة إلى أنها “ليست زيارة رسمية لمجلس الأمن”.

ورفضت كل من الولايات المتحدة وفرنسا والجابون إرسال مندوبيها في هذه الزيارة إلى رفح.