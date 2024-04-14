بـ«الإجماع».. «مجموعة السبع» تُندد بالهجوم الإيراني وتدعو لضبط النفس

أعلن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشال، أن قادة “مجموعة السبع” الذين عقدوا اجتماعا، الأحد، عبر الفيديو “دانوا بالإجماع الهجوم غير المسبوق لإيران على إسرائيل”، مشددا على “وجوب أن تلتزم جميع الأطراف بضبط النفس”.

وكتب ميشال على منصة “أكس”، أنه إثر المباحثات “مع قادة مجموعة السبع، نددنا بالإجماع بالهجوم غير المسبوق لإيران على إسرائيل. على جميع الأطراف أن تلتزم بضبط النفس، وسنواصل جميعا جهودنا لاحتواء التصعيد”.

وأشار رئيس المجلس الأوروبي إلى أن “وضع حد للأزمة في غزة في أسرع وقت، وخصوصا عبر وقف فوري لإطلاق النار، سيحدث فرقا”، موضحا أن “الوضع في الشرق الأوسط سيكون أيضا موضع بحث خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقررة الأربعاء والخميس”.

وتضم “مجموعة السبع” الولايات المتحدة وكندا وإيطاليا وبريطانيا وفرنسا وألمانيا واليابان. ومن المقرر أن يجتمع وزراء خارجيتها في الفترة من 17 إلى 19 أبريل، في جزيرة كابري الإيطالية.

ونفّذت إيران أول هجوم مباشر لها على إسرائيل، وقالت إنه جاء ردا على الهجوم على مبنى قنصليتها في دمشق، في الأول من أبريل، الذي اتهمت إسرائيل بالمسؤولية عنه.

وتشعر الإدارة الأميركية بقلق بالغ من أن الرد الإسرائيلي على الهجوم الإيراني على إسرائيل سيؤدي إلى حرب إقليمية كارثية، ما يدفع الرئيس، جو بايدن، إلى محاولة التركيز على منع التصعيد من خلال “الرد الدبلوماسي” بدلا من العسكري، بحسب موقع أكسيوس وصحيفة وول ستريت جورنال.

وبعد الهجوم، أجرى بايدن مكالمة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، السبت، أبلغه فيها أن الولايات المتحدة لن تدعم أي هجوم مضاد إسرائيلي على إيران.